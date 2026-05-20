Tauch-Unglück auf Malediven: Verlobter findet nach Tod von Giorgia (†22) rührende Worte

Malediven - Bei einem fatalen Tauch-Unglück auf den Malediven verloren mehrere Menschen ihr Leben, darunter auch die 22-jährige Italienerin Giorgia Sommacal. Ihr Verlobter Federico Colombo (26) regt nun mit einem rührenden Abschiedsbrief zum Nachdenken an.

Giorgia Sommacal (†22) ist eines der Opfer des Tauch-Unglücks auf den Malediven. © Facebook/Giorgia Sommacal

"Der Verlust von Giorgia und Monica hat mir etwas beigebracht, was ich vorher vielleicht nicht wirklich verstehen konnte: Nichts im Leben ist selbstverständlich", so Federico in einem emotionalen Liebesbrief, den er am Samstag bei einem Gottesdienst in ihrer Heimatstadt Genua vorlas. Das berichteten italienische Medien, wie Secolo XIX.

"Ich habe gelernt, dass wir dankbarer für die Gegenwart sein müssen, denn sie ist das Einzige, was wir wirklich haben", hieß es weiter. "Wir sollten den Mut haben, mehr zu lieben, unsere Gefühle auszudrücken, die Menschen, die wir lieben, fest zu umarmen und jeden Augenblick zu genießen, selbst die, die uns trivial oder albern erscheinen." Laut ihm ziehe das Leben viel zu schnell an einem vorbei.

Am 24. Mai hätte er Giorgia wieder in die Arme schließen sollen und hätte dies gar nicht abwarten können. "Aber wie soll ich mit dem Gedanken leben, ohne sie zu sein?", trauerte er.