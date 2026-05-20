Tauch-Unglück auf Malediven: Verlobter findet nach Tod von Giorgia (†22) rührende Worte
Malediven - Bei einem fatalen Tauch-Unglück auf den Malediven verloren mehrere Menschen ihr Leben, darunter auch die 22-jährige Italienerin Giorgia Sommacal. Ihr Verlobter Federico Colombo (26) regt nun mit einem rührenden Abschiedsbrief zum Nachdenken an.
"Der Verlust von Giorgia und Monica hat mir etwas beigebracht, was ich vorher vielleicht nicht wirklich verstehen konnte: Nichts im Leben ist selbstverständlich", so Federico in einem emotionalen Liebesbrief, den er am Samstag bei einem Gottesdienst in ihrer Heimatstadt Genua vorlas. Das berichteten italienische Medien, wie Secolo XIX.
"Ich habe gelernt, dass wir dankbarer für die Gegenwart sein müssen, denn sie ist das Einzige, was wir wirklich haben", hieß es weiter. "Wir sollten den Mut haben, mehr zu lieben, unsere Gefühle auszudrücken, die Menschen, die wir lieben, fest zu umarmen und jeden Augenblick zu genießen, selbst die, die uns trivial oder albern erscheinen." Laut ihm ziehe das Leben viel zu schnell an einem vorbei.
Am 24. Mai hätte er Giorgia wieder in die Arme schließen sollen und hätte dies gar nicht abwarten können. "Aber wie soll ich mit dem Gedanken leben, ohne sie zu sein?", trauerte er.
Die 22-Jährige hatte eine große Leidenschaft mit Mutter gemeinsam
Die Italienerin hätte Großes vor sich gehabt. "In einem Monat hätte sie ihr Studium der Biomedizintechnik abgeschlossen. Sie konnte diesen Tag kaum erwarten", erklärte der Barkeeper zuvor, wie etwa Corriere della Sera schrieb.
Mit ihrer Mutter Monica Montefalcone (†51) teilte Giorgia die große Liebe zum Meer: "Monica war für mich wie eine zweite Mutter. Und die Beziehung zwischen ihr und Giorgia war einzigartig. Sie standen sich unglaublich nahe." Monica war Meeresbiologin und Professorin für Ökologie an der Universität Genua.
Zuletzt wurden auch die Leichen der toten Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren von Spezialtauchern geboren, wie das Außenministerium in Rom meldete.
Insgesamt starben bei dem Unglück letzte Woche fünf Taucherinnen sowie ein Rettungstaucher von den Malediven. Die Todesumstände sind noch unklar. Die Gruppe war in einer Höhle mit mehreren Kammern unterwegs.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Giorgia Sommacal