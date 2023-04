Katzen gelten als Schädlinge: Kinder unter 14 Jahren sollen in Neuseeland Miezen töten!

Bis zu diesem Jahr machten die Kinder vor allem auf Opossums und andere kleinere Nager Jagd. (Symbolbild) © 123RF/xelinda2000

In der Gemeinde North Canterbury in Neuseeland findet jährlich ein Jagdwettbewerb für Kinder unter 14 Jahren statt. Im vergangenen Jahr erlegten 250 Kinder rund 427 Kleintiere wie Opossums und Hasen. Das Startgeld wird an Schulen gespendet.

Nachdem die Veranstalter die neue Jagdkategorie am vergangenen Freitag verkündet hatten, ernteten sie prompt einen Shitstorm. Über das Wochenende bekamen sie so viele teils unangemessene und niederträchtige E-Mails, dass sie handeln mussten.

Deshalb entfernten sie die Kategorie am gestrigen Montag, was sie in einer Pressemitteilung auf Facebook am heutigen Dienstag mitteilten.

"Unsere Sponsoren und die Schulsicherheit sind unsere Hauptpriorität, daher wurde die Entscheidung getroffen, diese Kategorie für dieses Jahr zurückzuziehen [...]. Wir sind enttäuscht und entschuldigen uns bei denen, die begeistert waren, an etwas beteiligt zu sein, bei dem es um den Schutz einheimischer Vögel und anderer gefährdeter Arten geht", drückte sie ihre Enttäuschung aus.

Des Weiteren betonten sie, dass der Wettbewerb, konform mit Tierschutz- und Waffenschutz-Gesetzen, zwischen dem 23. Juni und 25. Juni stattfinden wird.