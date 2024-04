Kind rennt auf belebte Straße, dann riskiert ein Autofahrer Kopf und Kragen

Gerade noch einmal gut gegangen ist ein gefährlicher Straßenausflug eines Kleinkindes in Saudi-Arabien. © Screenshot/X/@r_alwadaan

Im Straßenverkehr gibt es wohl kaum etwas, das mehr beängstigt als ein Kind, das unvermittelt auf die Fahrbahn rennt. Dieses Horror-Szenario ist in Saudi-Arabien nun wahr geworden.

In den Außenbezirken der Hauptstadt Riad, welche auch noch dicht besiedelt sind, kann der Straßenverkehr schnell mal turbulenter ausfallen, wie ein nun aufgetauchter Clip auf "X" (vormals Twitter) vor Augen führt.



Eine Überwachungskamera filmte dort eine Szene, wie ein Kleinkind in der Dämmerung mitten auf der Straße läuft.

Die enorme Gefahr, in der es in diesem Moment schwebte, wird einem schnell bewusst, denn den heranrasenden Autos bietet sich kaum eine Ausweichmöglichkeit. Das Schicksal des Kindes sollte dennoch in mehr als guten Händen liegen.