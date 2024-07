Kinder finden 17 Totenschädel bei Sekten-Schrein

Kampala (Uganda) - Schockfund. In einem Schrein im Zentrum Ugandas wurden in einer unterirdischen Kammer 17 menschliche Schädel entdeckt.

Lokale Medien berichteten, dass sich Kultisten zuvor an diesem Ort versammelt hatten, um geheimnisvolle Rituale durchzuführen.

Es ist unklar, wie die Schädel an den Fundort gelangt sind, der auf einem steilen Hügel liegt, was den Einsatz von schweren Maschinen erschwert.

Schockierte und besorgte Dorfbewohner berichteten daraufhin der Polizei, dass sich in einer unterirdischen Kammer unter einer der drei Ruinen eines Schreins an einem verschlafenen Berghang Metallkisten befanden, die Schädel enthielten.

Wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, hätten Kinder nahe dem Dorf Kabanga, westlich der Hauptstadt Kampala, die verstörende Entdeckung gemacht. Beim Feuerholzsuchen fanden sie mehrere Kisten, in welchen sich die Schädel befanden.

Was geht da vor sich?

Die unheimliche Entdeckung wurde in den Bergen Ugandas gemacht. © 123rf/ juddirishbradley

Der Polizei-Sprecher fügte hinzu, dass die Überreste, die in vier Kisten gefunden wurden, untersucht werden, um ihr Alter und ihr Geschlecht zu bestimmen und um festzustellen, wann sie begraben worden sein könnten. Er forderte die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren.

Doch die Menschen sind besorgt: "Wenn die Polizei die Schädel geborgen hat, wo könnten dann die restlichen Körperteile sein? Wo sind die Beine? Die Hände?", will Anwohner Mubumbi wissen. "Wir sind schockiert. Wir hätten nie erwartet, dass so etwas in unserer Nachbarschaft passiert."

Nun konzentriert sich die Suche auf den mutmaßlichen Eigentümer des Grundstückes. Der Mann ist schon länger untergetaucht. Ihm wird ein Auftragsmord an einem bekannten Unternehmer zur Last gelegt.