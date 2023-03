Kinderporno-Vorwürfe gegen OnlyFans-Model: Sogar ein junger Verwandter von ihr soll involviert sein!

Dem OnlyFans-Model Luisa Espinoza (26) droht eine lange Haftstrafe! © facebook.com/luisa.espinoza.3766952

Laut einem Bericht der britischen Nachrichtenseite "Daily Star" wurden die 26-Jährige und zwei weitere Verdächtige am vergangenen Dienstag bei Hausdurchsuchungen in den ecuadorianischen Städten Guayaquil und Daule verhaftet.

Nun muss sie sich wegen schweren Anschuldigungen vor Gericht verteidigen - und schlimmstenfalls droht dem Erotik-Model sogar eine langjährige Haftstrafe!

Konkret soll ihr laut einer Mitteilung der Generalbundesanwaltschaft "mutmaßliche Kommerzialisierung von Pornografie, bei der auch Kinder und Jugendliche involviert sind" vorgeworfen werden.

Bei den Hausdurchsuchungen habe man Film-Equipment und elektronische Geräte sowie knapp 10.000 Videos sichergestellt, in denen Minderjährige "an sexuellen Akten" teilnehmen sollen.

Unter anderem der Journalist Luis Antonio Ruiz konkretisiert die Vorwürfe via Twitter: So soll Luisa Espinoza im vergangenen Dezember ein Video veröffentlicht haben, in dem sie sich angeblich von minderjährigen Schülern an die Brüste fassen ließ.