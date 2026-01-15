Kleinwüchsiges Erotik-Model wehrt sich gegen fiese Beziehungs-Kommentare: "Liebe siegt über alles"
Forest of Dean (Großbritannien) - Sie ist 1,12 Meter, er 60 Zentimeter größer. Während dieser heftige Höhenunterschied für das Paar aus Großbritannien kein Problem darstellt, muss sich das kleinwüchsige Erotik-Model Caitlin Hellyer (24) ständig fiese Kommentare über ihr Liebesleben anhören.
Seit über drei Jahren führen Caitlin "Cait" und Guy eine glückliche Beziehung. Kennengelernt hatten sich die beiden auf Facebook und verliebten sich schnell ineinander.
Durch ihren Online-Auftritt konnte die 24-Jährige zwar schon eine große Fangemeinde aufbauen, wird dadurch aber auch immer wieder mit Hass konfrontiert. "Ich lese jeden Tag Kommentare, die andeuten, dass es falsch ist, dass wir in einer Beziehung sind", erzählt sie in einem Interview mit "Need To Know".
Ihrem Partner Guy wird beispielsweise vorgeworfen, dass er den Körper der Britin als den eines Kindes ansehen würde. "Wenn man bedenkt, dass ich Körbchengröße 28FF habe und sehr weibliche Kurven – ist das eine absurde Annahme", kontert Cait solchen Ekel-Aussagen. "Ich bin eine Frau und zufällig 1,12 Meter groß."
Die Content Creatorin aus dem britischen Forest of Dean bezeichnet ihre Hater als "engstirnig". "Zugegeben, ich habe schon schlaflose Nächte wegen mancher Kommentare verbracht – aber Liebe siegt über alles."
Kleinwüchsige Erotikdarstellerin hat 60 Zentimeter größeren Partner
Nur weil sie kleinwüchsig ist, könne man ihr nicht vorschreiben, dass sie nur mit Mikrosomie-Männern ausgehen kann. "Wenn sie in meiner Lage wären, würden sie so etwas nicht sagen."
Auch ihren Partner nimmt sie in Schutz: "Es ist nicht falsch, sich zu jemandem mit Kleinwuchs hingezogen zu fühlen, wenn man normal groß ist." Sie sieht sich in ihrer derzeitigen Beziehung nicht als Fetischobjekt. "Menschen können sich einfach zu mir hingezogen fühlen – das muss keinen bestimmten Grund haben und ist nicht falsch."
Guy und sie planen, im Frühling zusammen auf die Isle of Man zu ziehen, da sich Caitlin dort sicherer fühlt als in der Stadt. Nachwuchs oder eine Heirat seien für die beiden aber ausgeschlossen. "Ich habe 2023 für eine Sterilisation gekämpft und mich 2024 operieren lassen", erklärt sie die "beste Entscheidung" ihres Lebens.
In den sozialen Medien geizt die Britin derweil nicht mit ihren Reizen und präsentiert sich gern sexy und in Lack und Leder. Ihr 34-jähriger Partner scheint aber mit ihrem Internetauftritt wie auch mit ihrem Nebengewerbe als Erotik-Model gut zurechtzukommen. "Er glaubt, dass es gut für mich ist, Karriere zu machen und finanziell unabhängig zu sein", sagte Cait in einem älteren Bericht von "Mirror".
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/asliceofcait