Kontrovers: Mann verbrennt Koran vor großer Moschee

Stockholm (Schweden) - Vor der größten Moschee Stockholms kam es am Mittwoch zu kontroversen Szenen. Ein selbsterklärter "Islam-Kritiker" riss in aller Öffentlichkeit Seiten aus dem Koran, legte Schinkenstreifen in das Buch und zündete die heilige Schrift anschließend an. Der Wut-Protest wurde zuvor von einem Gericht genehmigt.