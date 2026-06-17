"Kosmetikerin" spritzte Model in den Tod: Jetzt bekommt sie die Quittung

Kalifornien (USA) - Die US-Amerikanerin Christina Ashten Gourkani wollte immer aussehen wie ihr großes Vorbild, Mega-Star Kim Kardashian (45). Dafür legte sich das Model immer wieder unters Messer, kam seinem Idol dadurch optisch ziemlich nahe, musste dafür aber auch mit dem Leben bezahlen. Eine, die dafür mitverantwortlich ist, muss jetzt in den Knast.

Vivian Alexandra Gomez (53, l.) verabreichte dem Model Christina Ashten Gourkani (†34) eine tödliche Injektion und muss jetzt dafür ins Gefängnis. © Montage: Broward County, Screenshot/Instagram/ashtens_empire

Gourkani, besser bekannt als "Ashten G", starb im April 2023 mit 34 Jahren an einem Herzstillstand. Außerdem soll Silikon in ihrem Blutkreislauf gefunden worden sein. Das ließ sich Gourkani zuvor für einen pralleres Hinterteil in den Po spritzen, es wanderte dann durch ihren Körper.

Für den Eingriff bestellte sich das Model, das ihre Reize auch bei OnlyFans zeigte, die "Kosmetikerin" Vivian Alexandra Gomez auf ihr Hotelzimmer in Kalifornien. Gomez reiste dafür extra aus Florida an, also von der Ost- an die Westküste der USA.

Für Gourkani endete die Aufpolsterung schon kurze Zeit später mit dem Tod. Gomez, die gar keine Zulassung für ihre Beauty-Eingriffe hatte, flog derweil zurück nach Hause. Laut People sei die Frau, die ebenfalls optische Ähnlichkeiten zu Kim Kardashian aufweisen kann, damals per Haftbefehl gesucht und schließlich festgenommen worden.

Etwas mehr als drei Jahre danach bekam Gomez die Quittung für ihre illegalen Machenschaften. Die heute 53-Jährige muss im Zusammenhang mit dem Tod von Gourkani für vier Jahre ins Gefängnis.