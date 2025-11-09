Krebspatient freut sich auf Heilung: Sein Todesurteil lauert dafür an anderer Stelle

Charleston (USA) - Für Jeffrey Fulcher, einen Mann aus dem US-Bundesstaat South Carolina, endete der Kampf gegen den Krebs tödlich. Der 58-Jährige könnte heute allerdings noch leben, hätten Ärzte nicht einen entscheidenden Fehler begangen. Fulchers Hinterbliebene kassierten dafür jetzt eine Million US-Dollar Entschädigung.

Das Unglück ereignete sich an der Medical University of South Carolina in Charleston. © Screenshot/Facebook/Medical University of South Carolina

Im Januar 2022 entdeckten Mediziner eine bösartige Krebszelle im unteren Teil seiner Speiseröhre. Fulcher wurde an die Medical University of South Carolina überwiesen, unterzog sich dort einer Strahlen- und Chemotherapie.

Im Juni rückte der 58-Jährige erneut in die Klinik ein, ließ sich einen Teil seiner angegriffenen Speiseröhre entfernen. Wie sich herausstellen sollte, war das sein Todesurteil!

Laut einem Bericht von 13NEWS klagte Fulcher nach der Routine-OP immer wieder über Schmerzen im Unterleib. Ernst genommen worden sei er nicht. Erst als sich sein Zustand immer weiter verschlechterte, machten seine Familienangehörigen Druck.

Nachdem sich sein Bauch unnatürlich aufgebläht hatte, wurde Fulcher geröntgt. Das Ergebnis: Luft hatte sich großflächig in seiner Bauchhöhle ausgebreitet, schnelles Handeln war gefordert - eigentlich!