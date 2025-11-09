Busfahrer totgeprügelt: Teenager soll bald wieder freikommen - und darf gratis fahren!

Elgin (Schottland) - Ein betrunkener Teenager verletzte in Schottland einen Busfahrer tödlich – jetzt soll er schon bald freikommen .

Keith Rollinson (†58) starb im Krankenhaus. © X/Screenshot/PSONSNORTHEAST

Im Februar 2024 weigerte sich Keith Rollinson, den stark alkoholisierten Teenager in den Bus zu lassen, woraufhin der damals 15-Jährige den 58-Jährigen mit brutalen Kopfstößen angriff. Rollinson erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der polizeibekannte Jugendliche wurde schließlich im November 2024 zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt.

Wie Daily Mail berichtet, soll er nun offenbar schon im Dezember 2026 freigelassen werden - möglicherweise sogar noch früher auf Bewährung, ganz zum Entsetzen der Witwe des getöteten Busfahrers, Susan Rollinson (63).

Sie hatte diese Nachricht letzte Woche über den schottischen Opferbenachrichtigungsdienst erhalten.

Bereits im April kritisierte sie scharf, dass der Täter nach seiner Entlassung weiterhin Anspruch auf eine kostenlose Busfahrkarte haben wird.