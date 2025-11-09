Frau bemerkt, was Besuch in ihrem Gästezimmer macht, und fällt aus allen Wolken
Großbritannien - An dieser Frage scheiden sich vermutlich die Geister: Ist es erlaubt, das Parfüm von Fremden, Freunden oder Familienmitgliedern zu benutzen, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten?
Einer Userin mit dem Namen "Iloveleaveinconditioner" geht das Thema seit ein paar Tagen nicht mehr aus dem Kopf.
Sie wusste sich nicht mehr anders zu helfen und bat daher im Forum von mumsnet.com - einem Portal, auf dem vor allem Mütter mit anderen Eltern über Kids und Co. diskutieren können - um Hilfe.
"Ich bin ein ziemlicher Parfümfan", startete die Frau ihren Beitrag und gab an, etwa 15 Flakons in einem Glasschrank in ihrem Gästezimmer aufzubewahren. Einige davon seien recht teuer und Geschenke zu Weihnachten oder an Geburtstagen gewesen.
Während der Schulferien schneite schließlich für vier Tage Besuch ins Haus. Ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Mannes, dessen Frau und deren beiden Kinder übernachteten im Gästezimmer. "Sie sind wirklich sehr nett, wir verstehen uns gut", berichtete die Userin und gab an, dass die Frau die ganze Woche über wunderbar gerochen habe.
Besucherin benutzte Parfüms ihrer Gastgeberin
Die Düfte der Besucherin hätten obendrein auch noch ziemlich vertraut gerochen. Ein komisches Gefühl beschlich die Gastgeberin.
Das verstärkte sich, als sie die Frau nach den vier Tagen zum Abschied umarmte. "Ich sagte: 'Gott, du riechst wunderbar', und sie antwortete: 'Danke, das ist eines von deinen Parfüms'", schilderte die Userin das offenbarende Gespräch.
Die "Fremde" habe ungeniert zugegeben, die ganzen Tage die Düfte ihrer Gastgeberin benutzt zu haben, sei vollends auf ihre Kosten gekommen und habe dabei auch noch gelacht.
"Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich mich dabei fühle", gab die Userin zu. Einerseits würde sie es kaum stören, dass ihr Parfüm benutzt wurde, andererseits finde sie das Verhalten der beinahe fremden Frau irgendwie frech. Etwas überrumpelt von der Situation sei sie sich jetzt nicht sicher, ob sie unhöflich oder übertrieben empfindlich ist ...
Titelfoto: Montage: 123RF/file404, 123RF/yanukit