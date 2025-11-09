Frau bemerkt, was Besuch in ihrem Gästezimmer macht, und fällt aus allen Wolken

Großbritannien - An dieser Frage scheiden sich vermutlich die Geister: Ist es erlaubt, das Parfüm von Fremden, Freunden oder Familienmitgliedern zu benutzen, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten?

Die Userin war etwas überrumpelt, nachdem ihre Besucherin mit der Sprache herausgerückt war. (Symbolfoto) © 123RF/file404

Einer Userin mit dem Namen "Iloveleaveinconditioner" geht das Thema seit ein paar Tagen nicht mehr aus dem Kopf.

Sie wusste sich nicht mehr anders zu helfen und bat daher im Forum von mumsnet.com - einem Portal, auf dem vor allem Mütter mit anderen Eltern über Kids und Co. diskutieren können - um Hilfe.

"Ich bin ein ziemlicher Parfümfan", startete die Frau ihren Beitrag und gab an, etwa 15 Flakons in einem Glasschrank in ihrem Gästezimmer aufzubewahren. Einige davon seien recht teuer und Geschenke zu Weihnachten oder an Geburtstagen gewesen.

Während der Schulferien schneite schließlich für vier Tage Besuch ins Haus. Ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Mannes, dessen Frau und deren beiden Kinder übernachteten im Gästezimmer. "Sie sind wirklich sehr nett, wir verstehen uns gut", berichtete die Userin und gab an, dass die Frau die ganze Woche über wunderbar gerochen habe.