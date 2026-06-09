Kurz vor Ekel-Festival gerettet: Hunde-Schlachthaus von Tierschützern geräumt

Yulin (China) - Im Vorfeld des grausamen Hundefleisch-Festivals in China haben Tierschützer mehrere Vierbeiner aus einem Schlachthaus retten können. Doch dieser kleine Teilerfolg birgt großes Potenzial, der Anfang vom Ende des Hundeelends in der Region zu sein.

Tierschützer haben mehrere Hunde vor der Schlachtung bewahrt. © N/A / Confidential for Humane World for Animals

Mitte Juni wird in der chinesischen Millionenstadt Yulin seit 2009 stets das kontroverse Hundefleisch-Festival zelebriert, für das jährlich wohl um die 10.000 Vierbeiner geschlachtet und verspeist werden.

Obwohl Hunde in China seit 2020 nicht mehr als Nutztiere gelten und der Verzehr von Hundefleisch damit eigentlich strafbar ist, verkaufen Händler zwischen dem 21. und 30. Juni dort weiterhin die Ekel-Delikatesse.

Für insgesamt neun Hunde geht es in diesem Jahr jedoch nicht zum Schlachter: Wie die Tierschutzorganisation "Human World of Animals" am Dienstag mitteilte, habe man gemeinsam mit Tierschützern vor Ort ein Hundeschlachthaus in Yulin dauerhaft geschlossen.

Unter den geretteten Fellnasen befanden sich nach Angaben der Tierschutzorganisation auch mehrere Hunde, die noch ein Halsband trugen - ein Indiz, dass sie gestohlen wurden.

In dem Schlachthaus des Grauens seien demnach seit 2007 über 15.000 Hunde auf brutale Weise zu Fleisch verarbeitet worden - mit einem Schlag auf den Kopf und einem anschließenden Schnitt durch die Kehle. Ein Großteil der Jahreseinnahmen sei dabei stets zum Hundefleisch-Festival erzielt worden.

Dass dieser Betrieb den Hunde-Mord nun aufgibt, liege dabei an dem neuen "Lebenswandel"-Programm, das "Human World of Animals" einberufen habe, um die Hunde-Schlächter bei der Suche nach einem neuen Job zu unterstützen.