Lamborghini-Fahrer jagt Rolex-Dieb und rammt ihn! Sportwagen nur noch Schrott

São Paulo (Brasilien) - Ein Dieb auf einem Motorrad klaute einem Lamborghini-Fahrer seine Uhr, als dieser im Stau stand. Was folgte, waren sehr unschöne Szenen.

Der grüne Lamborghini Huracán hat den Zwischenfall schlecht überstanden. © X/ Renato Kleber P. Dias

So geschehen am Wochenende in São Paulo. Das berichtete das Nachrichtenportal "G1".

Ein 64-jähriger Geschäftsmann stand mit seinem grünen Lamborghini Huracán an einer Ampel im Herzen der Metropole. Plötzlich wurde es heftig: Ein Video zeigt, wie sich ein Motorradfahrer dem Sportwagen nähert und der Biker mit vorgehaltener Waffe den Lamborghini-Fahrer dazu zwingt, ihm dessen kostbare Rolex-Uhr auszuhändigen.

Anschließend versucht der Räuber, sich aus dem Staub zu machen. Weit kommt er allerdings nicht.

Als die Ampel auf Grün springt und der Verkehr wieder rollt, beschleunigt der Lamborghini. Rasch holt er den Kriminellen ein. Doch der versucht mit einer waghalsigen Linkskurve in den Gegenverkehr zu entkommen - vergeblich.

Der Sportwagen rammt das Motorrad brutal von hinten, drückt es gegen einen Mast. Mit seiner Beute in der Hand versuchte der Räuber humpelnd zu entkommen. Sowohl der Lamborghini (Wert: circa 180.000 Euro) als auch das Motorrad wurden bei dem Crash erheblich beschädigt.

Der Bestohlene blieb unverletzt, das weitere Schicksal des Rolex-Räubers ist unklar.