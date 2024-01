Lkw brennt lichterloh, aber Fahrer denkt nicht ans Anhalten

Dexing (Jiangxi/China) - Dieser Mann hat sichtlich Nerven aus Stahl! Während die Ladung seines Lkws lichterloh brannte , hielt der Fahrer des Trucks nicht an, um sich in Sicherheit zu bringen. Stattdessen fuhr er geradewegs zur Feuerwehr.

Das möchte man ungern vor seiner Motorhaube sehen. © Screenshot/X/gunsnrosesgirl3

Der dramatische Vorfall ereignete sich bereits am 25. Dezember 2023. Mehrere Dashcams und Überwachungskameras filmten in der Stadt Dexing in der Provinz Jiangxi (China) die abenteuerliche Szene.



Der Lkw-Fahrer erzählte später lokalen Medien, dass er Rauch an seinem tonnenschweren Fahrzeug bemerkte, als er an einer roten Ampel wartete. Ein Passant auf einem Motorroller machte ihn fast zur gleichen Zeit auf ein Feuer aufmerksam, das sich auf seiner Ladung breitmachte.

Aber der Fahrer wusste sich zu helfen. Dieser war nämlich ortskundig und wusste genau, wo sich die nächste Feuerwehr befand. Kurzerhand drückte er voll aufs Gas und informierte gleichzeitig die Kameraden der Wache.