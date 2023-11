Mama macht Hähnchenschnitzel: Star verdient 15.000 Euro pro Woche, aber lebt "Zuhause"

New York City (New York/USA) - Klar, im "Hotel Mama" ist es am schönsten. Aber wenn man pro Woche 15.000 Euro verdient und ein erwachsener Mann ist, wirkt das etwas skurril.

Tommy DeVito (25) spielt seine erste Saison als Quarterback der New York Giants. Er rutschte mehr oder weniger zufällig da hinein. © Rob Carr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

NFL-Star Tommy DeVito (25), der Quarterback der New York Giants, wohnt "Zuhause". Zwar wohnen wir gewissermaßen alle "Zuhause". In diesem Fall ist damit jedoch das "Zuhause" in seiner ursprünglichsten Form gemeint: bei Mutti.

Tommy ist ein sogenannter "Rookie", also ein Sportler, der seine erste Saison in der wichtigsten American-Football-Liga der Welt bestreitet.

Für seine Leistungen erhält der 25-Jährige laut overthecap pro Spiel etwa 16.000 US-Dollar (umgerechnet fast 15.000 Euro). In der NFL ist das quasi nichts, aber trotzdem sollte mit dem üppigen Salär eine eigene Wohnung selbst in New York City finanzierbar sein.

Aber trotzdem macht es durchaus Sinn, dass sich der Spitzenverdiener für Mamas "Fünf-Sterne-Rundum-Sorglos-Paket" entschieden hat.

Denn der New Yorker ist mehr oder weniger zufällig in die NFL gerutscht. Nach sechs Collegejahren war sich der Star zuletzt nicht mal sicher, ob er an der University of Illinois im Kader stehen würde.