Verlassene Straßen und vergessene Träume: Das Geheimnis dieser Geisterstadt

Malaysia - "Forest City" sollte eine umweltfreundliche Stadt mit Wasserpark, Golfplatz, Büros, Bars und Restaurants in Malaysia werden, doch daraus wurde nichts. Nach acht Jahren ist es nur noch eine Geisterstadt neben einem Fluss voller Krokodile.

Eine Einkaufspassage in der verlassenen Stadt. © MOHD RASFAN / AFP

Von außen scheint es wie eine ganz normale Großstadt, doch es gibt nur wenig Leben dort. Die einzigen Lebenszeichen sind in einer Handvoll Wohnungen zu finden, die nachts beleuchtet sind und deren Wäsche auf den Balkonen hängt, berichtet The Sun.



Das Projekt sollte einst eine Traumstadt für Millionen werden. Ursprünglich als erschwingliche Alternative zu Singapur gedacht, wurden die meisten Wohnungen unbezahlbar für den durchschnittlichen Malaysier, dies führte zu einem hohen Leerstand führte.

Die Forest City, einst als grüner und luxuriöser Ferienort gedacht, bietet nun ein trauriges Bild der Vernachlässigung. Obwohl 80 Prozent der Wohneinheiten verkauft wurden, bleiben die meisten leer. Die chinesische Regierung hatte strenge Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, was es den Käufern erschwerte, Geld ins Ausland zu bringen. Dies, zusammen mit einem drastischen Rückgang der chinesischen Investitionen in den letzten Jahren, hat das Projekt weiter erschwert.

Trotz der günstigen Mieten von etwa 800 Dollar im Monat für eine brandneue Wohnung zieht es nur wenige Menschen in die verlassene Stadt, nur knapp 9000 Menschen leben dort. Die meisten Geschäfte in der Stadt sind geschlossen, und die wenigen, die noch geöffnet sind, kämpfen ums Überleben. Selbst das Einkaufszentrum der Stadt, einst ein lebhafter Ort, ist jetzt ein trauriges Relikt, in dem nur noch ein Restaurant, ein Geschäft und ein Duty-Free-Shop betrieben werden.

Gegenüber BBC gab der 30-jährige IT-Ingenieur Nazmi Hanafiah, der eine Einzimmerwohnung in Forst Town mietet an, es sei unheimlich und gruselig.