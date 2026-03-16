Absurde Szenen auf Urlaubsinsel: Ehepaar versucht, Nachbarin zu entführen

Palma de Mallorca (Spanien) - Ein Nachbarschaftsstreit ist am Sonntag offenbar völlig eskaliert. Ein britisches Ehepaar versuchte, eine 60-jährige Nachbarin in ein Auto zu zerren.

Die versuchte Entführung spielte sich in einem Vorort von Palma names Son Ferriol ab. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Laut einem Bericht des "Mallorca Magazin" verließ die 60-jährige Frau am gestrigen Mittag gegen 13 Uhr ahnungslos ihre Wohnung im Ortsteil Son Ferriol im Nordosten von Palma.

Als sie sich dem Gehsteig näherte, hielt plötzlich ein Auto neben der Frau. Im Inneren saß ein britisches Ehepaar (41 und 44) aus der Nachbarschaft. Der Mann stieg aus, packte die Frau und riss sie zu Boden. Danach versuchte er sie ins Auto zu zerren – doch es gelang ihm nicht.

Schließlich sah er sich gezwungen, von seiner Nachbarin abzulassen und stieg zurück ins Auto. Doch damit hörte der Schreck für die 60-Jährige nicht auf. Denn nun stieg die Frau aus dem Wagen und versuchte, das zu vollenden, was ihr Ehemann nicht imstande war zu tun.

Die 60-Jährige schrie während des gesamten Angriffs um ihr Leben und machte somit Nachbarn und auch ihren Mann, der sich noch im Haus befand, auf sich und die Situation aufmerksam. Der Partner der Frau stürmte nach draußen und ging auf das britische Ehepaar los, bis dieses schließlich die Flucht ergriff.

Polizeibeamte, die zuvor von einigen Nachbarn alarmiert worden waren, konnten das Entführungs-Ehepaar wenig später ausfindig machen und wegen Freiheitsberaubung festnehmen.