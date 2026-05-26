Brutale Attacke auf Mallorca: Deutscher lebensgefährlich verletzt

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Ein deutscher Urlauber wurde auf Mallorca mutmaßlich von seinen Landsleuten brutal zusammengeschlagen. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Von Emelie Herrmann

Mallorca (Spanien) - An der Playa de Palma auf Mallorca müssen sich in der Nacht auf Montag üble Szenen abgespielt haben: Ein deutscher Urlauber wurde schwer verletzt und blutend aufgefunden.

Die Policia Nacional will nun die Verantwortlichen des brutalen Angriffs ausfindig machen. (Symbolfoto)
Die Policia Nacional will nun die Verantwortlichen des brutalen Angriffs ausfindig machen. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Wie das Mallorca Magazin berichtet, wurde der 32-Jährige am Pfingstmontag gegen 3.20 Uhr nahe einem Lokal an der Playa de Palma mutmaßlich Opfer eines gewaltsamen Übergriffs.

Der Urlauber soll ersten Erkenntnissen zufolge von mehreren Landsleuten brutal zusammengeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein, wie die Mallorca Zeitung weiter berichtet.

Trotz seiner schweren Verletzungen soll es dem Deutschen noch gelungen sein, sich in sein Hotel zurückzuschleppen. In seinem Zimmer soll er dann nach Angaben seines Begleiters zusammengebrochen sein.

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Der Tourist sei zwar bei Bewusstsein gewesen, habe auf Nachfragen aber nicht geantwortet. Am Kopf soll er zudem eine stark blutende Wunde gehabt haben.

Deutscher Tourist nach brutalem Übergriff in Klinik

Sein Zimmergenosse ging zunächst davon aus, dass er sich die Verletzung durch den Zusammenbruch zugezogen hatte. Doch herbeigerufene Rettungskräfte konnten dies schnell ausschließen. Die Schwere der Verletzung passte nicht zu einem einfachen Aufprall.

Der Rettungsdienst alarmierte die Polizei nach und brachte den 32-Jährigen anschließend in kritischem Zustand in die Klinik Palmaplanas. Beamte der Polica Local von Palma und der Policia Nacional ermitteln nun zu den genauen Hintergründen der brutalen Tat.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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