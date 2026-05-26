Brutale Attacke auf Mallorca: Deutscher lebensgefährlich verletzt

Mallorca (Spanien) - An der Playa de Palma auf Mallorca müssen sich in der Nacht auf Montag üble Szenen abgespielt haben: Ein deutscher Urlauber wurde schwer verletzt und blutend aufgefunden.

Die Policia Nacional will nun die Verantwortlichen des brutalen Angriffs ausfindig machen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie das Mallorca Magazin berichtet, wurde der 32-Jährige am Pfingstmontag gegen 3.20 Uhr nahe einem Lokal an der Playa de Palma mutmaßlich Opfer eines gewaltsamen Übergriffs.

Der Urlauber soll ersten Erkenntnissen zufolge von mehreren Landsleuten brutal zusammengeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein, wie die Mallorca Zeitung weiter berichtet.

Trotz seiner schweren Verletzungen soll es dem Deutschen noch gelungen sein, sich in sein Hotel zurückzuschleppen. In seinem Zimmer soll er dann nach Angaben seines Begleiters zusammengebrochen sein.

Der Tourist sei zwar bei Bewusstsein gewesen, habe auf Nachfragen aber nicht geantwortet. Am Kopf soll er zudem eine stark blutende Wunde gehabt haben.