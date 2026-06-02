Tante lässt kleine Kinder in Wohnung und geht feiern: Party-Nacht endet mit Festnahme

Mallorca (Spanien) - Erst als die Nachbarn in den frühen Morgenstunden durch weinende Kinder geweckt wurden, kam das verantwortungslose Verhalten einer jungen Frau ans Tageslicht. Um auf eine Party zu gehen, verletzte sie ihre Aufsichtspflicht. Am Ende wurde sie sogar festgenommen.

Kurz nach ihrer Ankunft kontaktierten die Beamten die Mutter der beiden Kinder. Sie bestätigte, dass sie ihre Schützlinge in die Obhut ihrer Schwester gegeben hatte, um selbst arbeiten zu gehen. (Symbolfoto) © 123RF/elena198

In der Nacht auf Sonntag wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Viertel Santa Catalina in Palma auf Mallorca immer wieder von Kindergeschrei geweckt. Nachdem eine halbe Stunde vergangen war, ohne dass die Kinder beruhigt wurden, fassten sie schließlich einen Entschluss und riefen die Polizei, heißt es in einer Meldung der "Mallorca Zeitung".

Als die Ordnungshüter vor Ort nach dem Rechten sehen wollten, öffneten ihnen zu ihrem Verblüffen zwei kleinere Kinder die Tür zur besagten Wohnung. Wie alt die beiden waren, wurde der Zeitung nicht mitgeteilt.

Neben den Kindern befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten keine erwachsene Person in der Wohnung. Die Polizisten versuchten daraufhin, Angehörige der beiden ausfindig zu machen. Währenddessen schloss allerdings die Tante der zwei Kinder die Wohnungstür von außen auf.

Sie erklärte den Polizisten zunächst, dass sie in der Zeit, in der ihre Schwester – die Mutter der Kinder – bei der Arbeit sei, die Verantwortung für die Kinder trage. Gerade eben war sie laut eigener Aussage nur kurz in einem Geschäft gewesen, um noch etwas zu besorgen.

Als sie vor wenigen Minuten fortging, sollen die beiden Kinder tief und fest geschlafen haben.