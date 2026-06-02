"Jeder Euro hilft meinem Papa": Tochter (3) bittet nach brutalem Mallorca-Überfall um Spenden
Mallorca (Spanien) - Nach dem brutalen Überfall auf einen deutschen Urlauber auf Mallorca kämpfen seine Angehörigen mit enormen Krankenhauskosten. Während sich der 32-Jährige langsam von seinen schweren Verletzungen erholt, versucht seine Familie verzweifelt, das Geld für die Behandlungskosten aufzubringen.
Besonders berührend: Im Mittelpunkt eines Spendenaufrufs steht die kleine Malia (3).
In ihrem Namen bittet die Familie um Unterstützung für ihren Vater, der Ende Mai an der Playa de Palma schwer verletzt wurde.
"Jeder einzelne Euro hilft meinem Papa dabei, die Behandlung zu bezahlen und hoffentlich bald wieder nach Hause zu kommen", heißt es in dem Aufruf auf GoFundMe.
Der 32-Jährige war nach dem Angriff mehrere Tage lang auf der Intensivstation behandelt worden. Nach Angaben seiner Angehörigen befindet er sich noch immer im Krankenhaus. Sein Zustand habe sich inzwischen aber etwas verbessert.
Während die Ermittler weiterhin nach den Verantwortlichen suchen, sind inzwischen weitere Einzelheiten bekannt geworden. Demnach soll dem Deutschen möglicherweise eine betäubende Substanz ins Getränk gemischt worden sein.
Als er sich daraufhin schlecht fühlte und zurück zu seinem Hotel wollte, sei er angegriffen und ausgeraubt worden.
Die Familie kämpft jetzt gegen hohe Klinik-Kosten
Zusätzlich zur Sorge um die Gesundheit des jungen Vaters belastet die Familie nun die finanzielle Situation. Nach Angaben der Angehörigen bestand keine Auslandskrankenversicherung.
Mit einer Spendenaktion versucht die Familie deshalb, die Summe aufzubringen. Bereits innerhalb kurzer Zeit kamen dabei fast 10.000 Euro zusammen.
Titelfoto: Clara Margais/dpa