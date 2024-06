Ärger auf Malle: Betrunkener Deutscher (26) klaut Bagger und sorgt für enormen Schaden

Der 26-Jährige klaute sich erst einen Bagger und lenkte die Maschine dann in eine Grube. Dabei verletzte er sich. © Policía Nacional

350.000 Euro Schaden und eine Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung!

Ein 26-jähriger Deutscher wurde am vergangenen Sonntag ganz in der Nähe der Schinkenstraße festgenommen. Das berichtete das "Mallorca Magazin".

Nach allem, was bekannt ist, verschaffte er sich Zutritt zu einem Steinbruch am Camí de la Porciúncula. Dort, so sagt es die Polizei, entwendete der Betrunkene einen Bagger und fuhr mit der Baumaschine im Steinbruch umher.

Weit kam er allerdings nicht: Nach rund 70 Metern war Schluss. Auf der Rampe zur Ausfahrt verlor er die Kontrolle über die 25-Tonnen-Maschine und kippte um. Der Freizeit-Baggerfahrer schleppte sich blutüberströmt zum Haus einer Anwohnerin und bat um Hilfe.

Wenig später war auch schon die Polizei vor Ort ...