Autobahn-Spaziergang endet tödlich: Mann durch grauenhaften Unfall enthauptet

Mallorca (Spanien) - Ein schrecklicher Unfall nahe dem Flughafen auf Mallorca lässt das Blut in den Adern gefrieren: Ein Mann (†46) ist am Montagabend ums Leben gekommen.

Obwohl die Polizei binnen weniger Minuten an der Unfallstelle war, konnte sie nichts mehr für den 46-Jährigen tun. (Symbolfoto) © Joaquin Corchero / Afp7 / Europa/EUROPA PRESS/dpa

Laut "Crónica Balear" kam es gegen 23 Uhr zu dem tragischen Unglück. Zuvor gingen bei der örtlichen Polizei demnach gleich mehrere Anrufe ein, dass sich ein Mann auf der Autobahn Ma-19 nahe dem mallorquinischen Flughafen aufhalten soll.

Mehrere Dashcam-Aufnahmen zeigten, wie der 46-Jährige den linken Seitenstreifen der Fahrbahn entlanglief und sich dabei anscheinend absolut nicht um die heranrauschenden Autos scherte.

Dann passierte es. Ein weiterer Anruf erreichte die Polizei: Der Fußgänger war von einem Fahrzeug erfasst und von einem zweiten überfahren worden.

Unmittelbar nach dem Vorfall eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und ein Krankenwagen zum Unfallort nahe der Ausfahrt Son Sant Joan, doch sie konnten nichts mehr für den Mann tun.

Der Kopf des 46-Jährigen war durch den heftigen Unfall vom Körper gerissen worden.