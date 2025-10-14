Autobahn-Spaziergang endet tödlich: Mann durch grauenhaften Unfall enthauptet
Mallorca (Spanien) - Ein schrecklicher Unfall nahe dem Flughafen auf Mallorca lässt das Blut in den Adern gefrieren: Ein Mann (†46) ist am Montagabend ums Leben gekommen.
Laut "Crónica Balear" kam es gegen 23 Uhr zu dem tragischen Unglück. Zuvor gingen bei der örtlichen Polizei demnach gleich mehrere Anrufe ein, dass sich ein Mann auf der Autobahn Ma-19 nahe dem mallorquinischen Flughafen aufhalten soll.
Mehrere Dashcam-Aufnahmen zeigten, wie der 46-Jährige den linken Seitenstreifen der Fahrbahn entlanglief und sich dabei anscheinend absolut nicht um die heranrauschenden Autos scherte.
Dann passierte es. Ein weiterer Anruf erreichte die Polizei: Der Fußgänger war von einem Fahrzeug erfasst und von einem zweiten überfahren worden.
Unmittelbar nach dem Vorfall eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und ein Krankenwagen zum Unfallort nahe der Ausfahrt Son Sant Joan, doch sie konnten nichts mehr für den Mann tun.
Der Kopf des 46-Jährigen war durch den heftigen Unfall vom Körper gerissen worden.
Die Unfallfahrer wurden bei dem Zusammenstoß nicht körperlich verletzt, jedoch standen beide schwer unter Schock und mussten medizinisch betreut werden. Anschließend wurden sie auf Alkohol getestet - die Tests fielen negativ aus.
