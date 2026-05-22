Bierkönig kündigt Show von US-Megastar an: Fans verstehen die Welt nicht mehr

Mallorca (Spanien) - Für gewöhnlich heizen Stars wie Mia Julia (39), Julian Sommer (28) oder Mickie Krause (55) den Feierwütigen im berühmten Bierkönig auf Mallorca ein. In diesem Jahr hat der Party-Tempel allerdings sogar einen US-Mega-Star an Land gezogen, doch der scheint nicht bei allen Gästen auf Begeisterung zu treffen.

US-Sänger Jason Derulo (36) wird im Juni im Bierkönig auf Mallorca auftreten. © Bildmontage: Clara Margais/dpa / Moritz Frankenberg/dpa

US-Sänger Jason Derulo (36) wird im Sommer auf der Lieblingsinsel der Deutschen Halt machen und die Bühne des Bierkönigs zum Beben bringen - zumindest erhoffen sich dies die Veranstalter.

Wie das Party-Lokal in einem Post auf Instagram verkündet, wird der "Whatcha Say"-Interpret am 24. Juni live in der Schinkenstraße auftreten.

"Mit Milliarden Streams, weltweiten Nummer-1-Hits und einer Show, die Stadien füllt, kommt einer der größten internationalen Superstars direkt zu uns in den Bierkönig", heißt es in dem Beitrag.

Die Veranstalter versprechen eine unvergessliche Nacht, die alles in den Schatten stellen werde.

Während sich der Club an der Playa de Palma für seinen Mega-Coup feiert, sorgt die Ankündigung in den sozialen Medien eher für gemischte Reaktionen.