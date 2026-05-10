35-Jähriger wegen Fakeshops festgenommen: Hunderttausende Euro Schaden

Mallorca - Auf Mallorca wurde am Mittwoch ein deutscher mutmaßlicher Fakeshop-Betreiber festgenommen, der einen Schaden von 323.000 Euro verursacht haben soll.

Auf Mallorca hat die Polizei den 35-jährigen Deutschen festgenommen. (Archivbild) © Ingo Wohlfeil/dpa

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, soll der 35-jährige Deutsche aus Nordrhein-Westfalen rund 1000 Menschen über täuschend echt gestaltete Fake-Onlineshops um teils erhebliche Geldsummen gebracht haben.

Der Mann wurde demnach jahrelang gesucht und schließlich am Mittwoch auf Mallorca festgenommen. Dort habe er seit längerer Zeit unter falscher Identität gelebt.

Er befindet sich inzwischen in Auslieferungshaft. Wann genau er nach Deutschland überstellt wird, ist noch unklar.

Auch in Deutschland kam es im Zuge der Ermittlungen zu Durchsuchungen - unter anderem bei zwei mutmaßlichen Komplizen in Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein) und Unna (Nordrhein-Westfalen).