Massenprotest auf Mallorca eskaliert: Polizei geht mit Schlagstöcken auf Demonstranten los

Palma (Mallorca/Spanien) - Tausende Einheimische sind am Sonntag auf Mallorca auf die Straße gegangen, um friedlich gegen den Massentourismus auf der Insel zu protestieren. Am Abend eskalierten die Proteste, es kam zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei.

Zehntausende Menschen demonstrierten am Sonntag gegen den Besucher-Boom auf Mallorca. © Clara Margais/dpa

Es war die bislang größte Protestaktion gegen den Massentourismus auf Mallorca. Ins Leben gerufen wurde die Demo von der Initiative "Menys Turisme, Més Vida" (zu Deutsch: "Weniger Tourismus, mehr Leben").

Die Polizei sprach von 25.000 Teilnehmenden, die einen grundlegenden Wechsel in der Tourismuspolitik forderten, der Veranstalter hingegen von rund 70.000, wie das Mallorca Magazin berichtet.

Sie brachten ihren Frust über die Auswirkungen des immer weiter wachsenden Besucher-Stroms auf ihren Wohnraum, ihre Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen auf Mallorca zum Ausdruck.

Mit Plakaten, die von Worten wie "Mallorca overbooked" oder "Tourists go home" geziert wurden, versammelten sich die Einheimischen an der Plaça d'Espanya im Zentrum der Hauptstadt und zogen später in Richtung der Kathedrale auf dem Gelände Ses Voltes.

Doch dann eskalierte die Situation und es kam zu Ausschreitungen zwischen den Demonstranten und der Nationalpolizei.