Dreister geht's kaum: Hausbesetzer rufen Polizei, als Eigentümer zurück kommt

Mallorca - An der Playa de Palma wurden vier Hausbesetzer festgenommen, nachdem sie selbst die Polizei gerufen hatten, weil ein unbekannter Mann angeblich versucht habe, ihr Grundstück zu betreten.

Als der rechtmäßige Eigentümer sein Haus betreten wollte, riefen die Hausbesetzer die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/ccat82

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, sollen zwei Männer und zwei Frauen in das Haus eines auf Mallorca lebenden Mannes eingedrungen sein, nachdem dieser für einige Zeit in den Urlaub gereist war.

Während seiner Abwesenheit verschafften sie sich demnach gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und verursachten erhebliche Schäden.

Als der Eigentümer am Dienstag von seiner Reise zurückkehrte, fand er sein Zuhause besetzt und verwüstet vor. Da er nicht ins Haus gelangen konnte, versuchte er über die Fassade in das Gebäude zu klettern.

Daraufhin alarmierten die Hausbesetzer die Polizei. Sie gaben an, Angst zu haben, da sich auch Minderjährige im Haus befänden.

Nach ihren Angaben hätten sie das Haus für 1500 Euro gekauft und würden dort bereits seit einigen Wochen wohnen.