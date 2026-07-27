Dreister geht's kaum: Hausbesetzer rufen Polizei, als Eigentümer zurück kommt
Mallorca - An der Playa de Palma wurden vier Hausbesetzer festgenommen, nachdem sie selbst die Polizei gerufen hatten, weil ein unbekannter Mann angeblich versucht habe, ihr Grundstück zu betreten.
Wie die Mallorca Zeitung berichtet, sollen zwei Männer und zwei Frauen in das Haus eines auf Mallorca lebenden Mannes eingedrungen sein, nachdem dieser für einige Zeit in den Urlaub gereist war.
Während seiner Abwesenheit verschafften sie sich demnach gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und verursachten erhebliche Schäden.
Als der Eigentümer am Dienstag von seiner Reise zurückkehrte, fand er sein Zuhause besetzt und verwüstet vor. Da er nicht ins Haus gelangen konnte, versuchte er über die Fassade in das Gebäude zu klettern.
Daraufhin alarmierten die Hausbesetzer die Polizei. Sie gaben an, Angst zu haben, da sich auch Minderjährige im Haus befänden.
Nach ihren Angaben hätten sie das Haus für 1500 Euro gekauft und würden dort bereits seit einigen Wochen wohnen.
Die Polizei nahm die vier mutmaßlichen Hausbesetzer fest
Mehrere Motorradstreifen der Polizei rückten daraufhin zu dem Haus an der Playa de Palma aus. Bereits bei ihrer Ankunft bemerkten die Beamten, dass die Haustür gewaltsam aufgebrochen worden war.
Der Mann konnte sich gegenüber den Einsatzkräften als rechtmäßiger Eigentümer der Immobilie ausweisen. Er erklärte, das Haus ganzjährig zu bewohnen und lediglich aufgrund einer Urlaubsreise vorübergehend abwesend gewesen zu sein.
Von einer Alarmzentrale sei er darüber informiert worden, dass sich Unbekannte Zutritt zu seinem Haus verschafft hätten. Daraufhin habe er seine Reise umgehend abgebrochen und sei zurückgekehrt.
Bei der Begehung stellte der Eigentümer fest, dass Möbel aus dem Wohn- und Küchenbereich fehlten. Darüber hinaus vermisste er persönliche Kleidung und Bücher. Zudem waren die Alarmanlage sowie sämtliche Überwachungskameras gewaltsam aus ihren Halterungen gerissen worden.
Die Polizei nahm die vier Hausbesetzer schließlich fest. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruchs sowie weiterer möglicher Straftaten ermittelt.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/ccat82, 123rf/joseh51