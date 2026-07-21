Tragödie im Urlaub: Familienvater wird beim Joggen brutal aus dem Leben gerissen
Capdepera (Spanien) - Es sollte ein unvergesslicher Familienurlaub auf Mallorca werden - doch eine harmlose Joggingrunde nahm für einen Mann aus Schweden ein tragisches Ende.
Wie ultimahora berichtet, raste am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 21-jähriger spanischer Hotelangestellter mit seinem schwarzen VW Polo über die Straße, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Der junge Mann erfasste einen 55-jährigen Schweden, der mit seiner Familie auf Mallorca Urlaub machte und am frühen Morgen zu einer Joggingrunde aufgebrochen war.
Die Wucht des Aufpralls war enorm: Dem Familienvater wurden zwei Gliedmaßen abgerissen. Er kam noch an der Unfallstelle ums Leben.
Der Unfallfahrer erlitt nach dem Zusammenstoß offenbar einen Schock und entfernte sich vom Unfallort.
Leiche des Schweden wurde im Unterholz entdeckt
Die Einsatzkräfte wurden über den Unfall informiert und fanden schließlich am Unfallort das Fahrzeug des 21-Jährigen mit zerstörter Frontscheibe und Blutspuren. In unmittelbarer Nähe lagen die abgetrennten Gliedmaßen des Opfers.
Die Leiche des 55-Jährigen wurde von Suchtrupps der Guardia Civil schließlich im Unterholz entdeckt. Der 21-Jährige wurde an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Ein Alkoholtest ergab, dass er unter Alkoholeinfluss stand.
Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung, Fahrerflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.
Titelfoto: 123rf/joseh51