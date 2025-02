Deutsche auf Mallorca gestorben: Heizung sorgte für schnelleren Mumifizierungs-Prozess

Die Polizei konnte eine Beteiligung des Mannes an dem Tod seiner Frau ausschließen. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Die 82-Jährige war zuletzt gesundheitlich stark angeschlagen, wie die Ermittler laut Mallorca Magazin mitteilten. Sie soll schließlich an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben sein.

Die Frau lebte mit ihrem Mann in einer Wohnung in Sa Coma im Westen der Insel. Der 86-Jährige wohnte bereits mehrere Tage mit der Leiche zusammen - ohne es zu merken.

Erst am Dienstag bemerkte der an Depressionen erkrankte Mann, dass etwas nicht stimmte. "Meine Frau ist aus dem Bett gefallen und will nicht aufstehen", soll er gegenüber dem Gesundheitszentrum PAC in Cala Millor berichtet haben.

Ermittler stellten anschließend fest, dass die Heizung in der Wohnung auf maximale Stufe gestellt war, weshalb der Mumifizierungsprozess noch schneller voranschritt.