Deutscher stirbt beim Baden auf Mallorca: Retter müssen Gaffer zurückhalten

Mallorca (Spanien) - Drama im Südwesten von Mallorca ! An einem kleinen Sandstrand im Touristenort Peguera ist am Dienstag ein Deutscher ums Leben gekommen.

Der Deutsche (†73) kam in einer Badebucht im Südwesten der Urlaubsinsel ums Leben. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Wie das Mallorca Magazin berichtet, ertrank der 73-Jährige in einer Bucht in der Nähe der beliebten Siedlung Cala Fornells.

Der schlimme Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit, gegen 13.25 Uhr. Laut Bericht hatten mehrere Personen beobachtet, wie der Senior beim Baden im Wasser in Schwierigkeiten geraten war. Geistesgegenwärtig zogen sie den Deutschen aus dem Wasser und riefen die etwa einen Kilometer entfernt stationierten Rettungsschwimmer von Palmira.

Die stellten vor Ort fest, dass der 73-Jährige inzwischen aufgehört hatte zu atmen und sein Herz aufgehört hatte zu schlagen. Wenig später versuchten Sanitäter mehr als eine Stunde lang, den Senior zurück ins Leben zu holen.

Vergeblich, der Deutsche konnte nicht mehr gerettet werden. Er starb an einem Herz-Kreislauf-Stillstand.