Weil sie Sex ablehnten: Touristen auf Mallorca mit Fahrradschloss und Gürtel attackiert

Mallorca - Zwei Touristen wurden am Donnerstag an der Playa de Palma auf Mallorca attackiert - der Auslöser des Angriffs ist kaum zu glauben.

Der Angreifer wurde wenig später von der spanischen Polizei festgenommen. (Symbolbild) © Ingo Wohlfeil/dpa

Wie Ultima Hora berichtet, wurden zwei Urlauber an der Playa de Palma zunächst von Sexarbeiterinnen gegen ihren Willen bedrängt und begrapscht.

Nachdem die beiden Männer die sexuellen Angebote abgelehnt hatten, soll ein Mann sie anschließend mit einem Fahrradschloss und einem Gürtel angegriffen haben.

Einer der Touristen wurde dabei mehrfach getroffen und verletzt.

Die verängstigten Männer flüchteten daraufhin zu einer Polizeistreife, die den Angreifer schließlich festnahm.