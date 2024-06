Deutscher Tourist stirbt bei Bootsausflug auf Mallorca

Auch die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Der 58 Jahre alte Mann aus Zossen südlich von Berlin habe mit seiner Frau seinen auf der spanischen Mittelmeerinsel lebenden Bruder besucht, berichtete die Mallorca Zeitung.

"Er war an einem Gehirntumor erkrankt und wollte sich von den ganzen OPs erholen", sagte der Bruder dem Blatt.

Das Unglück habe sich schon am 8. Juni ereignet. Das deutsche Konsulat in Palma habe den Todesfall auf Anfrage bestätigt, schrieb die MZ.

Das Ausflugsboot sei mit insgesamt 168 Passagieren in Alcúdia im Norden Mallorcas in See gestochen. Wie es zum Unglücksfall in der Bucht von Pollença kam, blieb zunächst unklar.

Der Kapitän des Katamarans habe wohl gedacht, der Deutsche schnorchele in der Nähe des Katamarans, schrieb die MZ unter Berufung auf Augenzeugen.