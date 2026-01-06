Experte warnt vor Giftspinne auf Mallorca: Ihr Biss kann tödlich sein!

Balearen (Spanien) - Man stelle sich vor: ein kühler Abend auf einer Insel der Balearen. Gerade streift man sich einen Pullover über, dann auf einmal ein stechender Schmerz im Arm. Es fühlt sich an wie ein Hornissenstich. War es wirklich eines dieser Biester oder doch etwas ganz anderes?

Der Biss einer Braunen Violinspinne ist - so er schnell behandelt wird - für Menschen ungefährlich. (Symbolbild) © 123RF/vinisouza128

Eine solche Erfahrung musste laut einem Bericht vom "Mallorca Magazin" eine 60-jährige Frau auf Menorca machen. Anfänglich dachte sie sich nichts dabei, schließlich war es "nur" stechender Schmerz, der früher oder später schon vergehen würde.

Nach der zweiten schlaflosen Nacht ging die Frau in eine Apotheke. Dort bekam sie eine Salbe mit Antibiotikum. Zudem erzählte der Pharmazeut, dass er bereits ähnliche Fälle gesehen hat, deren Ursache ein Biss der "Braunen Violinspinne" gewesen sei. Als die Frau bei einem Gesundheitszentrum nachfragte, wurde ihr jedoch nur entgegnet, dass ein solcher Biss "unmöglich" sei, weil die besagte Spinnenart gar nicht auf der Insel beheimatet ist.

Ein Trugschluss, wie eine Untersuchung des Biologen Guillem Pons zeigte. In seiner Arbeit erklärte er, dass die Braune Violinspinne in der Tat auf den Balearen verbreitet ist. Jedoch werden die Bisse von den Ärzten nicht als solche erkannt!

Diese falsche Identifikation kann für viele Menschen lebensgefährlich werden. Denn obwohl der unmittelbare Biss zunächst harmlos erscheint, kann er schwerwiegende Folgen mit sich ziehen.