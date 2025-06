Feuer-Drama auf Mallorca: Uwe Ochsenknechts Bar in Flammen

Mallorca - Am Dienstag brach in der Bar von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) auf Mallorca ein Feuer aus.

© Bildmontage: Instagram/Screenshot/sacovabarsantanyi

Wie Bild berichtet, soll ein Kurzschluss an einer Fritteuse den Brand in der Küche ausgelöst haben. Ein Schock für Gäste und Mitarbeiter der beliebten Bar Sa Cova in Santanyí.

Die Feuerwehr war zum Glück schnell vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.

Doch die Szenen am Einsatzort waren Berichten zufolge dramatisch: Dichte Rauchwolken zogen über das Gebäude, panische Mitarbeiter standen weinend auf der Straße. Verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand.

Für die Aufräumarbeiten blieb das Lokal am Dienstag zunächst geschlossen. Auf Instagram von Sa Cova in Santanyí heißt es: "Die Bar wird so bald wie möglich für Getränke geöffnet und wir servieren euch vorübergehend eine kleinere Speisekarte."