Großbrand auf Mallorca: Rauchschwaden und Explosionen auf Lieblingsinsel der Deutschen

Palma (Spanien) - Unweit des mallorquinischen Flughafens, wo täglich Hunderte Deutsche in den Urlaub starten, ist am Montag ein großes Feuer ausgebrochen, dessen Rauchwolke selbst aus mehreren Kilometern Entfernung noch sichtbar war.

Der dichte Rauch und die aggressiven Flammen lösten am Flughafen von Mallorca den Brandschutzplan aus. Trotzdem konnten Flugzeuge weiterhin landen und abheben. © Jasmin Rödiger / EinsatzReport24

Gegen 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr auf Mallorca in Alarmbereitschaft versetzt. Auf dem Mercapalma-Markt, direkt neben dem Flughafen von Palma de Mallorca, ist ein Feuer ausgebrochen, welches sich rasant ausbreitete, heißt es in einem Bericht von "Ultima Hora".

Auf dem Marktplatz soll ein Lkw aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen schnell auf nebenstehende Fahrzeuge über, weswegen binnen weniger Minuten vier weitere Laster – darunter zwei Auflieger – lichterloh brannten. Auch zwei Laderampen wurden durch das zerstörerische Inferno in Mitleidenschaft gezogen.

Doch damit nicht genug: Neben den Lkw griff das Feuer auch auf ein angrenzendes Feld über. Gleichzeitig wurde der Brandschutzplan des mallorquinischen Flughafens aktiviert, da die Flammen dem Flughafengelände bedrohlich nahekamen. Der Flugverkehr konnte jedoch weiterhin aufrechterhalten werden.

Augenzeugen berichteten zudem von mehreren lauten Explosionen, die durch die größte Stadt auf der Insel schallten.

Die Feuerwehr stellte später fest, dass die Reifen der brennenden Fahrzeuge geplatzt sind und dieser Knall wahrscheinlich als Explosion wahrgenommen wurde.