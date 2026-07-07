Deutscher (†59) stirbt während Demo an Mallorca-Strand

Mallorca - Ein Deutscher erlitt am Sonntagvormittag am mallorquinischen Strand Es Trenc einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen konnte man nur noch seinen Tod feststellen.

Ein Deutscher starb während einer Demo an einem Strand auf Mallorca. © Clara Margais/dpa

Das Unglück ereignete sich zu dem Zeitpunkt, als Tausende Menschen am Strand eine Menschenkette bildeten, um ihre Forderungen nach Schutz des Naturparks und anderer Naturräume zu unterstreichen, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Währenddessen erlitt ein 59-Jähriger im Wasser einen medizinischen Notfall und musste von mehreren Menschen herausgezogen werden.

Ersthelfer meldeten der Notrufzentrale einen bewusstlosen Mann und begannen mit der Reanimation.

Hinzugekommene Rettungsschwimmer erkannten, dass der Deutsche einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte, und setzten einen automatischen externen Defibrillator ein, wie das Mallorca Magazin weiter berichtet.