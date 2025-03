Fünf Tote innerhalb von zwei Wochen: Nächste Leiche vor der Küste Mallorcas gefunden

Cala Mesquida (Spanien) - Passanten haben an einem idyllischen Strand auf der Urlaubsinsel Mallorca einen stark verwesten Körper gefunden.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen wurden nun bereits fünf Leichen an den Stränden der Urlaubsinsel gefunden, ein weiterer Körper wurde an die Nachbarinsel Formentera angespült. Die jeweiligen Identitäten der Verstorbenen konnten jedoch noch nicht von den Ermittlern festgestellt werden. Trotzdem haben die Beamten eine erste Vermutung geäußert.

Laut einem Bericht der " Mallorca Zeitung " wurde der leblose Körper am vergangenen Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr von den Passanten in Cala Mesquida entdeckt, einem kleinen Ort im Nordosten der Insel.

Erst am vergangenen Samstagmorgen fanden Urlauber am Strand vor Can Pastilla ein abgetrenntes Bein einer jungen Frau.

Auch hier wird vermutet, dass der Körperteil von einer Frau stammt, die bei der gefährlichen Überfahrt mit einem Flüchtlingsboot ums Leben kam.