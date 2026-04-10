Kinder traumatisiert, Zwölfjähriger im Krankenhaus: Vater verliert Kontrolle bei Nachbarschafts-Kick

Lloseta (Spanien) - Alles begann als ein lockeres Fußballspiel zwischen Kindern aus der Nachbarschaft, doch es endete in einer schrecklichen Gewalttat. Der Vater (46) eines Kindes verlor nach einem Zweikampf völlig die Fassung und prügelte einen Zwölfjährigen krankenhausreif.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Fußballspiel nicht um ein organisiertes Training, sondern um einen lockeren Kick unter Freunden und Bekannten. (Symbolfoto) © 123rf/koonsiri

Laut einem Bericht des deutschsprachigen "Mallorca Magazin" trafen sich am Dienstagnachmittag mehrere Kinder zum Fußballspielen auf dem "Camp Municipal Es Puig" - einem Fußballplatz in der mallorquinischen Kleinstadt Lloseta.

Zunächst blieb es bei einem lockeren Spielchen unter Kindern, doch nach einem "unabsichtlichen Zusammenstoß" infolge eines Zweikampfs zwischen zwei Jungen eskalierte die Situation.

Plötzlich stürmte ein wutentbrannter Vater auf das Spielfeld und griff unvermittelt einen der Jungen an. Er schlug den Zwölfjährigen mehrfach hart gegen den Kopf, seine Mitspieler konnten nur fassungslos zusehen.

Glücklicherweise unterbanden andere Erwachsene die Rage des 46-Jährigen und riefen Polizei und den Rettungsdienst. Wie sich später herausstellte, erlitt der Junge durch den Angriff eine Gehirnerschütterung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile ist sein Zustand aber wieder stabil, heißt es in dem Beitrag.

Der aggressive Vater konnte noch auf dem Sportplatz von den Polizeibeamten festgenommen werden.