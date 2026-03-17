Mallorca: Deutscher Urlauber nahe der Schinkenstraße niedergestochen
Palma (Spanien) - Vor einem Hotel unweit der ikonischen Schinkenstraße wurde ein deutscher Tourist Opfer eines brutalen Überfalls.
Laut einem Bericht der mallorquinischen "Ultima Hora" ereignete sich der Angriff am Montagabend gegen 23 Uhr vor dem Hotel "Caramelo", was nur knapp acht Gehminuten vom "Bierkönig" entfernt liegt.
Ein 25-jähriger Mann aus Deutschland wollte in das Hotel gehen, als er von zwei weiteren Deutschen (38 und 34) angesprochen wurde.
Das Duo war vermummt, zog ein Messer und stach zu. Anschließend ergriffen die beiden Messerstecher die Flucht.
Kurz darauf fand ein Mitarbeiter des Hotels den stark blutenden Mann auf der Straße. Er zögerte keinen Augenblick, holte ein Handtuch, um die Blutung zu stillen, und rief den Notarzt, der wenig später eintraf.
Der 25-Jährige war die ganze Zeit ansprechbar und konnte den Ermittlern den Angriff und die Täter beschreiben.
Kurze Zeit später konnte die Polizei die beiden mutmaßlichen Angreifer in der Nähe des Hotels festnehmen.
Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde am Oberkörper versorgt wurde. Glücklicherweise befand er sich zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.
Titelfoto: Fotomontage: Clara Margais/dpa, 123RF/liudmilachernetska