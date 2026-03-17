Mallorca: Deutscher Urlauber nahe der Schinkenstraße niedergestochen

Palma (Spanien) - Vor einem Hotel unweit der ikonischen Schinkenstraße wurde ein deutscher Tourist Opfer eines brutalen Überfalls.

Bald strömen hier wieder Tausende Menschen von einem Lokal in das nächste. Doch unweit der "Schinkenstraße" spielten sich am Montagabend blutige Szenen ab. (Archivfoto) © Clara Margais/dpa

Laut einem Bericht der mallorquinischen "Ultima Hora" ereignete sich der Angriff am Montagabend gegen 23 Uhr vor dem Hotel "Caramelo", was nur knapp acht Gehminuten vom "Bierkönig" entfernt liegt.

Ein 25-jähriger Mann aus Deutschland wollte in das Hotel gehen, als er von zwei weiteren Deutschen (38 und 34) angesprochen wurde.

Das Duo war vermummt, zog ein Messer und stach zu. Anschließend ergriffen die beiden Messerstecher die Flucht.

Kurz darauf fand ein Mitarbeiter des Hotels den stark blutenden Mann auf der Straße. Er zögerte keinen Augenblick, holte ein Handtuch, um die Blutung zu stillen, und rief den Notarzt, der wenig später eintraf.

Der 25-Jährige war die ganze Zeit ansprechbar und konnte den Ermittlern den Angriff und die Täter beschreiben.