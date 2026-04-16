Mallorca startet in die Sauf-Saison: Ob dieser Wechsel den Urlaubern schmeckt?

Palma de Mallorca - Die Sauf-Saison ist eröffnet! Am heutigen 16. April findet auf der Lieblingsinsel der Deutschen das große Opening im Bierkönig auf Mallorca statt. Party-Gäste müssen sich dabei an eine neue Biersorte gewöhnen.

Jahrelang wurde König Pilsener am Ballermann ausgeschenkt. Nun wird Krombacher gezapft. © Krombacher

Jahrelang floss König Pilsener die Kehlen herunter. Seit 2026 wird nun ausschließlich Krombacher im Feier-Tempel auf der Schinkenstraße ausgeschenkt.

"Mallorca ist für viele Menschen aus Deutschland ein Sehnsuchtsort und der Bierkönig steht für großen Party-Spaß mit Freundinnen und Freunden. Mit Krombacher genau dort exklusiv präsent zu sein, wo gemeinsam gefeiert wird, freut uns ganz besonders", zeigt sich Lars Dammertz, Leiter Marketing, in der Mitteilung der Krombacher Brauerei über den Bier-Coup zufrieden.

Durstige Urlauber und alle Feierwütigen dürfen sich entweder auf frisch gezapftes Krombacher Pils oder Krombacher Weizen an den rund 20 Theken und 250 Zapfhähnen, die durch rund 2000 Meter verlegte Bierleitungen versorgt werden, freuen.

Krombacher will sich vor Ort neben dem Bierkonsum auch um Events wie ein wöchentlich stattfindendes Torwandschießen kümmern und eine "Kiss-Cheers-Dance-Cam" bereitstellen.