Mann stirbt nach Fleischgenuss: Todes-Schinken hat schon vier Menschen auf dem Gewissen

Mallorca (Spanien) - Es sollte ein entspanntes Mittagessen zwischen einem Mann (†61) und seiner 90-jährigen Mutter werden, doch dann kam alles anders. Als der 61-Jährige ein Stück Serrano-Schinken verspeiste, schnürte dieses ihm auf einmal die Luft ab. Die Mutter konnte ihrem Sohn nur hilflos beim Sterben zusehen.

Der fein geschnittene Serrano-Schinken kann gut schmecken, aber auch zur tödlichen Gefahr werden, wenn man ihn in den "falschen Hals" bekommt. (Symbolbild) © Fotomontage: Julian Stratenschulte/dpa, Martin Schutt/dpa

In einem Bericht der spanischen Zeitung "Crónica Balear" kommt das komplette Ausmaß der Tragik erst so richtig zum Ausdruck. So ging bei den Einsatzkräften des Rettungsdienstes auf Mallorca am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Notruf ein.

Am anderen Ende der Leitung war eine 90-jährige Seniorin, die den Rettungsdienst anflehte, sich um ihren Sohn zu kümmern. Er sei zum Mittagessen vorbeigekommen und liege nun bewusstlos auf dem Boden, ohne zu atmen.

Sofort eilten mehrere Rettungswagen in die Straße San José de la Montaña in Palma. Vor Ort erklärte die Greisin, dass ihr Sohn sich an einem Stück Serrano-Schinken verschluckt hatte und anschließend bewusstlos zu Boden fiel.

Die Notärzte taten alles, um den Mann wieder zurück ins Leben zu holen, versuchten für über eine Stunde, ihn wiederzubeleben und schafften es sogar, einen Teil des gefährlichen Schinkens aus seiner Luftröhre zu holen.

Doch all die Bemühungen waren umsonst - für den Mann kam jede Hilfe zu spät.