Nach Horror-Brand: Zwei Tote und 24 Verletzte in deutschem Urlauber-Paradies

Magaluf (Mallorca) - Es sollten unbeschwerte Sommertage werden, doch für zwei Menschen endete der Morgen in einer absoluten Tragödie! In der Nacht zu Donnerstag riss ein verheerendes Flammen-Inferno die Urlauberhochburg Magaluf aus dem Schlaf. Ein Wohnblock brannte lichterloh. Für zwei Bewohner gab es keine Rettung mehr.

Die Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zum Wohnblock. © IMAGO / Europa Press

Wie die "MallorcaZeitung" berichtet, war es genau 5.23 Uhr morgens, als das Grauen im dritten Stock des Gebäudes seinen Lauf nahm.

Die Bewohner des betroffenen Apartments bemerkten den Brand und versuchten noch verzweifelt, die Flammen selbst zu löschen. Das Feuer war jedoch viel zu heftig.

Binnen weniger Minuten verwandelte sich das Haus in eine Räucherkammer und giftiger Qualm schoss das Treppenhaus hinauf. Während sich einige Nachbarn in ihren Wohnungen in Sicherheit brachten, flüchteten andere in Panik ins verqualmte Treppenhaus.

Für zwei Menschen endete die versuchte Flucht tödlich. Sie starben noch im Gebäude an einer schweren Rauchvergiftung. Laut Bild-Informationen soll es es sich um einen 58-jährigen Argentinier und eine Frau handeln, deren Identität noch unklar ist. Ob die Opfer Urlauber, Einheimische oder Saisonarbeiter waren, ist noch unklar.