Schock im Hotelpool: Deutscher muss 20 Minuten lang wiederbelebt werden

Palma (Spanien) - Das hätte schlimmer ausgehen können! Beinahe wäre am Dienstag ein junger Deutscher in einem Hotelpool auf Mallorca ertrunken, doch dank des schnellen Eingreifens eines Rettungsschwimmers und zweier Polizisten kann der 26-jährige Tourist nun weiterleben.

Im Anschluss an die minutenlange Wiederbelebungsmaßnahme wurde der 26-jährige Tourist in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. © Isaac Buj/Europa Press/dpa

Um 19.05 Uhr ging bei den örtlichen Behörden der Notruf ein. In einem Hotel auf der Villagarcía de Arosa Straße in Palma de Mallorca musste ein Rettungsschwimmer einen regungslosen Gast aus dem Hotelpool ziehen.

Wie ein Artikel von "Crónica Balear" schildert, bemerkte der Ersthelfer sofort, dass der 26-jährige Deutsche nicht mehr atmet und leitete aus diesem Grund erste Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Kurze Zeit später trafen fünf Polizeibeamte, die eigentlich im Bereich der Küstenwachen tätig sind, an dem Hotel ein. Zunächst beschäftigten sie sich mit den umstehenden Hotelgästen, die die schockierenden Szenen beobachteten. Anschließend halfen sie dem Rettungsschwimmer, indem sie sich bei der Herzdruckmassage abwechselten.