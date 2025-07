Stimmung auf Mallorca: Frauen erobern die Männerdomäne

Palma (Mallorca/Spanien) - Cathy Hummels (37) feierte am Donnerstag ihr mehr oder weniger umjubeltes Debüt am Ballermann. Doch tatsächlich gibt es mittlerweile viele Frauen, die an der Playa erfolgreich für Stimmung sorgen. Eine der ersten war wohl Stimmungs-Queen Mia Julia (38).