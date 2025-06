Andreas Ellermann wird 60: Millionär feiert Mega-Sause mit prominenten Gästen

Reinbek - "Danke an alle Gäste! Es war großartig!", schreibt Entertainer Andreas Ellermann (60) zum neuesten Video auf Instagram. Darin zu sehen ist ein prominenter Freund des Millionärs, der extra vom Ballermann angereist kam.

Alles in Kürze

Sänger Heino (86, r.) kam zum 60. Geburtstag von Andreas Ellermann extra aus Mallorca angereist. © Lenthe-Medien

"Es war noch ein langer Abend", beginnt Ellermann zu erzählen. Neben ihm zu sehen: kein Geringerer als Schlager-Star Heino (86), der gemeinsam mit dem Unternehmer dessen 60. Geburtstag im Waldhaus Reinbek (Schleswig-Holstein) feierte.

"Ich danke dir persönlich, obwohl du gar nicht auf so vielen Geburtstagen spielst, dass du zu mir gekommen bist. Das sehe ich als Ritterschlag", so Ellermann weiter in seinem Video zum Musiker.

Mit einem Handschlag versichert Heino am Ende des Videos, dass er den Millionär musikalisch jederzeit unterstützen würde, wenn er sich melde.

Auf der Party wurde der Sänger wie ein echter Star gefeiert. Wie frühere Videoaufnahmen des Abends zeigen, präsentierte der Musiker gemeinsam mit Micaela Schäfer (41) seinen Ballermann-Hit "Ein Gläschen am Morgen".

Auch der Hit-Klassiker "Blau blüht der Enzian" gab der 86-Jährige zum Besten.