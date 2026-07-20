Tragödie im Urlaub: Familienvater wird beim Joggen brutal aus dem Leben gerissen

Capdepera (Spanien) - Es sollte ein unvergesslicher Familienurlaub auf Mallorca werden - doch eine harmlose Joggingrunde nahm für einen Mann aus Schweden ein tragisches Ende.

Im Unterholz entdeckten die spanischen Einsatzkräfte den Leichnam des 55-jährigen Schweden. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Wie ultimahora berichtet, raste am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr ein 21-jähriger spanischer Hotelangestellter mit seinem schwarzen VW Polo über die Straße, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Der junge Mann erfasste einen 55-jährigen Schweden, der mit seiner Familie auf Mallorca Urlaub machte und am frühen Morgen zu einer Joggingrunde aufgebrochen war.

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Dem Familienvater wurden zwei Gliedmaßen abgerissen. Er kam noch an der Unfallstelle ums Leben.

Der Unfallfahrer erlitt nach dem Zusammenstoß offenbar einen Schock und entfernte sich vom Unfallort.