Tragischer Fund auf Mallorca: Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung
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Port d'Andratx (Mallorca) - Ein 79-jähriger Deutscher ist am Mittwochabend tot in seiner Wohnung auf Mallorca aufgefunden worden.
Wie ultimahora berichtet, schlug der Vermieter Alarm, nachdem er den 79-Jährigen mehrere Tage lang nicht erreichen konnte. Zudem hatten Anwohner einen starken Geruch aus der Wohnung bemerkt.
Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, verschaffte sich die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter über den Balkon Zugang zu der Wohnung im zweiten Stock.
Dort fanden die Einsatzkräfte den Deutschen leblos vor.
Nach ersten Erkenntnissen gehen die Behörden von einem natürlichen Tod aus. Dem Bericht zufolge könnte der Mann bereits seit rund einem Monat tot sein.
Titelfoto: Ingo Wohlfeil/dpa