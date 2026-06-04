Tragischer Fund auf Mallorca: Deutscher lag wochenlang tot in seiner Wohnung

Port d'Andratx (Mallorca) - Ein 79-jähriger Deutscher ist am Mittwochabend tot in seiner Wohnung auf Mallorca aufgefunden worden.

Der 79-jährige Deutsche wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem sein Vermieter die Polizei alarmiert hatte. (Symbolfoto) © Ingo Wohlfeil/dpa

Wie ultimahora berichtet, schlug der Vermieter Alarm, nachdem er den 79-Jährigen mehrere Tage lang nicht erreichen konnte. Zudem hatten Anwohner einen starken Geruch aus der Wohnung bemerkt.

Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, verschaffte sich die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter über den Balkon Zugang zu der Wohnung im zweiten Stock.

Dort fanden die Einsatzkräfte den Deutschen leblos vor.