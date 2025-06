Übergriff im Dampfbad: Frau belästigt jungen Touristen auf Mallorca

Magaluf (Mallorca, Spanien) - In Magaluf, der berühmten Partyhochburg auf Mallorca, ging es am Dienstag nicht ganz so entspannt zu, wie man es sich im Spa-Bereich eines Hotels vorstellen würde. Anschließend wurde eine 37-jährige Frau von der Polizei festgenommen, der Vorwurf: sexuelle Belästigung.