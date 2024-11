Unwetter sorgt für Chaos am Flughafen von Mallorca: Fast alle Flüge verspätet

Erst am späten Nachmittag, gegen 17.45 Uhr, sind Flugzeuge wieder gestartet.

Am Nachmittag, als heftige Regenfälle und Stürme aufzogen, soll sich die Lage noch einmal verschlimmert haben. Praktisch alle Flugzeuge hätten nicht pünktlich abfliegen können, hieß es. Zudem mussten Verbindungen gestrichen werden.

Chaos brach vor allem auf dem Flughafen von Palma aus. Wie die Mallorca Zeitung berichtete, habe es bereits am Freitagvormittag gegen 11 Uhr Verspätungen von mehr als fünf Stunden gegeben.

Der Fluss Sa Riera in Palma führt viel Wasser, kurz bevor er ins Meer mündet. © Clara Margais/dpa

Wie die Nachrichtenagentur Europapress berichtete, musste die Feuerwehr am Freitag fast 90 Mal sowie einmal auf der Nachbarinsel Menorca ausrücken.

Zwar schien am Vormittag noch die Sonne, doch am Nachmittag setzten dann Starkregen und Gewitter ein. Es galt die zweithöchste Warnstufe Orange.

Drei Frauen und eine Jugendliche gerieten in Gefahr, als sie nahe Galatzó im Westen der Insel von dem schnell steigenden Wasserpegel überrascht wurden. Die Feuerwehr habe die Familie in einem geschlossenen Hotelbau geborgen, in dem diese zuvor Schutz gesucht hatte.

Laut der Lokalzeitung Diario de Mallorca habe es die Bergkette Serra d'Àlfàbia nördlich von Palma am schwersten getroffen. Dort seien 112,9 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Über Schäden oder Verletzte nach den Unwettern war zunächst nichts bekannt.