Vandalismus nach Studio-Eröffnung: Deutsche Influencerin unter Beschuss
Pere Garau (Mallorca) - Eine deutsche Influencerin eröffnete auf Mallorca ein Pilates- und Yoga-Studio und sorgte damit offenbar für Unmut im Viertel.
Am Samstag eröffnete das "So Mallorca"-Studio der Influencerin Soraya Scheuring und lockte zahlreiche Besucher mit kostenlosen Yoga-, Pilates- und Lagree-Kursen, Atemübungseinheiten sowie Vorträgen der Community, DJ, Matcha und Getränken.
Auch viele deutsche und spanische Influencer waren für das Event gekommen.
Doch nur einen Tag nach der Eröffnung wurde die Fassade mit Graffiti beschmiert - offenbar als Protestaktion mit Parolen wie "weniger Tourismus" und "mehr Nachbarschaft".
Die Influencerin schrieb am Montag auf Instagram: "[...] leider ist neben all dem Schönen noch etwas anderes passiert, das mich heute Morgen ganz schön überrollt hat."
Bisher hat sie sich nicht weiter zu dem Vorfall geäußert.
Pere Garau ist besonders von Umwandlungen durch Zuwanderung betroffen
Der Nachbarschaftsverband von Pere Garau kritisierte auf Facebook die Graffiti-Attacke: "Wir sind uns bewusst, dass es unterschiedliche Meinungen über die Entwicklung der Umgebung und über Themen wie den Tourismus geben kann. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass solche Aktionen nicht zum Zusammenhalt im Viertel beitragen, sondern es vielmehr herabsetzen. Das ist kein Protest, sondern Vandalismus."
Die Organisation betont: "Die Nachbarschaft wird aus Respekt, Zusammenleben und Dialog gemacht. Wenn es Bedenken oder Meinungsverschiedenheiten gibt, gibt es Wege, diese zum Ausdruck zu bringen: gemeinsam reden, mitmachen und nach Lösungen suchen."
Wie Mallorca Zeitung berichtet, gehört Pere Garau in Palma zu den Stadtvierteln, die derzeit am meisten von Gentrifizierung betroffen sind. Die Preise auf dem Immobilienmarkt sind stark gestiegen, was den Unmut einiger Anwohner erklärt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/sorayas_world, Instagram/Screenshot/claratabah, Facebook/Screenshot/Avv Pere Garau