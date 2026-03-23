Vandalismus nach Studio-Eröffnung: Deutsche Influencerin unter Beschuss

Pere Garau (Mallorca) - Eine deutsche Influencerin eröffnete auf Mallorca ein Pilates- und Yoga-Studio und sorgte damit offenbar für Unmut im Viertel.

Bisher hat sich die deutsche Influencerin Soraya Scheuring noch nicht konkret zu dem Vorfall geäußert. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sorayas_world

Am Samstag eröffnete das "So Mallorca"-Studio der Influencerin Soraya Scheuring und lockte zahlreiche Besucher mit kostenlosen Yoga-, Pilates- und Lagree-Kursen, Atemübungseinheiten sowie Vorträgen der Community, DJ, Matcha und Getränken.

Auch viele deutsche und spanische Influencer waren für das Event gekommen.

Doch nur einen Tag nach der Eröffnung wurde die Fassade mit Graffiti beschmiert - offenbar als Protestaktion mit Parolen wie "weniger Tourismus" und "mehr Nachbarschaft".

Die Influencerin schrieb am Montag auf Instagram: "[...] leider ist neben all dem Schönen noch etwas anderes passiert, das mich heute Morgen ganz schön überrollt hat."

Bisher hat sie sich nicht weiter zu dem Vorfall geäußert.