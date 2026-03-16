Fake-Reise in die Dominikanische Republik: Mann betrügt eigene Familie um mehrere tausend Euro

Mallorca (Spanien) - Ein 35-jähriger Mann aus Spanien bot seinem Schwager vor einigen Jahren an, eine gemeinsame Reise in die Dominikanische Republik zu organisieren. Alles, was er dafür tun müsse, sei, das Geld für den Urlaub zu überweisen. Doch das entpuppte sich als großer Fehler.

Insgesamt brachte der 35-Jährige seinen Schwager um 8211 Euro. (Symbolfoto) © Clara Margais/dpa

Der jetzt beendete Prozess geht laut einem Bericht des "Mallorca Magazins" auf einen Betrug im September 2022 zurück.

Damals gab der 35-Jährige an, eine Familienreise organisieren zu wollen. Dafür sollte der Schwager ihm zunächst 4600 Euro überweisen und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal 90 Euro. Im März des darauffolgenden Jahres tätigte der Schwager schließlich die Zahlungen in der Hoffnung, bald auf einer Karibikinsel entspannen zu können, doch dazu kam es nie.

Schließlich forderte er das Geld von seinem angeheirateten Familienmitglied zurück, doch der Beschuldigte versuchte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

So flunkerte der 35-Jährige, dass das spanische Finanzamt (Hacienda) seine Konten gesperrt habe und er deshalb das Geld nicht zurückzahlen könne. Um diese Sperre aufzuheben, müsse sein Schwager ihm weitere 3521 Euro überweisen.

Immer wieder schickte der gutgläubige Schwager dem Betrüger Geldbeträge, in der Hoffnung, dieses Geld irgendwann wiederzubekommen.